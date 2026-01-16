Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"

În ziua în care FCSB joacă primul meci oficial din 2026, contra lui FC Argeș, Gigi Becali a fost întrebat dacă Dennis Politic s-ar putea despărți de campioană în această iarnă.



Gigi Becali: "Nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Dennis Politic"

Becali s-a arătat mai mult decât sceptic, având în vedere că așteaptă aproximativ un milion de euro în schimbul fotbalistului.



"O plecare a lui Politic? N-am auzit. El m-a costat 1,7 milioane sau 1,8 milioane. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din bani și nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Politic", a spus Gigi Becali, vineri după-amiază, la Digisport.



Pentru a-l transfera pe Dennis Politic de la Dinamo, FCSB a plătit 970.000 de euro și l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi.



Întrebat dacă mai are încredere în Dennis, Gigi Becali a răspuns scurt: "Eu încă nu l-am văzut pe Politic. Trebuie să-l văd".

