Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!" Superliga
Dennis Politic (25 de ani) nu a avut impactul așteptat la FCSB în prima jumătate a acestui sezon, însă Gigi Becali se declară mulțumit de fostul dinamovist.

În ziua în care FCSB joacă primul meci oficial din 2026, contra lui FC Argeș, Gigi Becali a fost întrebat dacă Dennis Politic s-ar putea despărți de campioană în această iarnă.

Gigi Becali: "Nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Dennis Politic"

Becali s-a arătat mai mult decât sceptic, având în vedere că așteaptă aproximativ un milion de euro în schimbul fotbalistului.

"O plecare a lui Politic? N-am auzit. El m-a costat 1,7 milioane sau 1,8 milioane. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din bani și nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Politic", a spus Gigi Becali, vineri după-amiază, la Digisport.

Pentru a-l transfera pe Dennis Politic de la Dinamo, FCSB a plătit 970.000 de euro și l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi.

Întrebat dacă mai are încredere în Dennis, Gigi Becali a răspuns scurt: "Eu încă nu l-am văzut pe Politic. Trebuie să-l văd".

Gigi Becali: "Politic nu e un transfer prost. Omul și-a scos banii"

Ulterior, omul de afaceri a explicat de ce crede că Dennis Politic nu a avut mai multe realizări la FCSB, dar și de ce consideră că fostul dinamovist "și-a scos deja banii".

"E emotiv, e fricos. Când vii la FCSB, e e altă anvergură. Vrea să facă multe. Când îi va ieși, probabil o să îi meargă jocul. 

Eu sunt mulțumit de el. De ce? Politic a scos un 11 metri (n.r - în meciul tur cu Drita, scor 3-2, din turul 3 preliminar Europa League), poate nu mă calificam fără acel 11 metri al lui. Pentru mine, Politic nu este un transfer prost. Omul a făcut ceva bun pentru mine și și-a scos banii", a mai spus Becali.

  • 3 goluri a marcat Dennis Politic la FCSB în 22 de meciuri (doar 6 ca titular).
