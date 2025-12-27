Fost căpitan la Dinamo, Politic a fost marea dorință a finanțatorului de la FCSB, care a plătit un milion de euro în schimbul său. În plus, Becali l-a cedat la marea rivală și pe Alexandru Musi (21 de ani), devenit o soluție bună pentru regula U21 în echipa lui Zeljko Kopic.



Cât a ajuns să valoreze Dennis Politic, după șase luni la FCSB



Extrema stângă a fost rezervă în ultimele partide din acest an de la FCSB, iar ca titular a evoluat ultima oară în septembrie, în meciul pierdut de campioana României la Botoșani, scor 3-1. De atunci a primit minute ”cu porția” sub comanda lui Elias Charalambous.



După doar șase luni la FCSB, și cota de piață a fostului căpitan dinamovist a scăzut semnificativ. Dacă în vară era evaluat la 1,5 milioane de euro, după ultimul update Transfermarkt, Politic are acum o cotă de piață de 1,2 milioane de euro.



Nu este singurul jucător aflat ”în scădere”. Majoritatea cotelor de la FCSB au suferit modificări după ultimul update al platformei.



După transferul la FCSB, Dennis Politic a evoluat în 22 de partide pentru echipa sa de club, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie de trei ori.



Iosif Rotariu știe de ce are nevoie Dennis Politic pentru a se impune la FCSB



„La un jucător de fotbal, când vine la o echipă nouă, indiferent care ar fi ea, trebuie să îi dai puțin timp de acomodare, cu stilul de joc, cu atmosfera. Cred că n-a avut timp Dennis Politic.



Are junioratul făcut în străinătate, a arătat foarte bine la Dinamo, nu poate să aibă o astfel de cădere într-o perioadă atât de scurtă. Cred că nu i s-a dat timp. Eu cred că dacă i se dă mai multă încredere, e un jucător valoros”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

