Oficialul roș-albaștrilor l-a criticat în termeni duri pe fundașul central Siyabonga Ngezana, pe care l-a făcut responsabil pentru reușita a doua a moldovenilor.



MM și-a vărsat năduful după o nouă partidă în care echipa sa a condus, dar a sfârșit prin a pierde puncte prețioase. Momentul care l-a scos din sărite a fost golul marcat de Kovtalyuk, la care, în opinia sa, fundașul sud-african a avut o poziționare complet greșită.



"Ce face Ngezana acolo?"

Oficialul de la FCSB a descris faza într-un mod ironic, comparându-l pe Ngezana cu marea gimnastă a României, Nadia Comăneci, din cauza unei mișcări neinspirate a acestuia.



"Greșeala la golul doi nu a fost a lui Toma, a fost a lui Ngezana, care nu a dublat. Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții. Ce face Ngezana acolo?", a tunat Mihai Stoica, potrivit Primasport.



MM și-a continuat tirul, arătându-se uluit de modul în care echipa sa pierde meciurile după ce preia conducerea și a amintit de problemele de lot din defensivă. "Noi marcăm, dar primim meci de meci. În mod normal, titulari în apărare erau Crețu, Ngezana, Risto. Am avut meciuri când nu era nici unul. Problemele astea nu au cum să nu se simtă", a mai punctat oficialul campioanei.

