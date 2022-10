Patronul FCSB a dezvăluit la PRO ARENA că este preocupat mai mult de meciul din etapa vitoare cu U Cluj, decât că FCSB a făcut egal cu Anderlecht și că a fost eliminată din Europa.

În ciuda faptului că FCSB a legat patru victorii în campionat și a ajuns pe poziție de playoff după ultima etapă din turul sezonului regulat, Gigi Becali nu crede că echipa lui Dică va reuși să încheie anul pe prima poziție, motiv pentru care i-a setat acestuia obiectiv locurile 2-3.

FCSB, obiectiv locurile 2-3 pentru finalul anului

„Mă interesează meciul cu Universitatea Cluj mai mult decât Anderlecht.

Acum zic, sunt pe loc de play-off, mai avem și două jocuri în plus, nu îmi mai e frică, acum zic că vreau să termin anul pe locul 2-3, unu nu mai avem posibilitatea. CFR Cluj e cea mai puternică echipă, ea face ce face, câștigă, e și cea mai puternică pentru că are și prieteni puternici. Dacă are prietenie, arbitraj, arbitrajul nu contează?

Nu mai contează nici VAR-ul, dacă el nu vrea să se uite la VAR? Nu ai văzut...”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FCSB întâlnește U Cluj, luni, de la ora 22:00, în etapa a 16-a din Superliga, prima din returul campionatului. Cele mai tari faze vor fi LIVE TEXT pe SPORT.RO.