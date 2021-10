Gigi Becali, din nou revoltat că FCSB nu poate juca în București: ”Cum să nu-l lași tu pe om, dacă omul e cuminte?”

Cu Arena Națională închisă pentru un turneu de DOTA 2 și fără acceptul de a juca pe stadioanele Ghencea și Arcul de Triumf, vicecampioana României a jucat la Buzău meciul cu CS Mioveni, pe care l-a și câștigat, scor 3-0.

Becali, din nou revoltat că FCSB nu poate juca în București

„E problema lor, nu mă mai interesează. Am adus câteva sute de milioane de euro în România, nu a vândut nicio echipă 10-11 milioane, a vândut cineva? Cu ajutorul lui Dumnezeu, am vândut eu. Am adus sute de milioane, taxe, impozite, prin FCSB, și pentru chestia asta, că așa fac dracii, dar Dumnezeu o să facă împotriva lor. Ei zic ”De ce aduci, mă, nenorocitule, atâția bani în România?

Nu joci nici pe Ghencea, nu joci nici la Arcul de Triumf, nu joci nicăieri, mă, tu. Că ăștia sunt din bani publici, că acolo se joacă doar rugby și tu nu joci, mă”. O să aduc O să aduc mulți bani.

O să fac multe spitale, o să dau la oameni, o să fac spitale și biserici. Dracii nu mă lasă! Cum să nu-l lași tu pe om, dacă omul e cuminte?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.