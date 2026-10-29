CLASAMENT FCSB, emoții în Cupa României! Cum arată clasamentul din grupa echipei lui Laurențiu Reghecampf

FCSB, emoții în Cupa României! Cum arată clasamentul din grupa echipei lui Laurențiu Reghecampf Cupa Romaniei
SPORT.RO
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FCSB a pierdut în fața Gloriei Bistrița în Cupa României.

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FCSBCupa RomanieiGloria BistritaLaurentiu Reghecampf
Din articol

Gloria Bistrița s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

Golul victoriei echipei gazdă a fost marcat de Antonio Bradu în minutul 23, în uram unei gafe în apărare a lui Dylan Batubinsika.

Care este situația în grupa lui FCSB din Cupa României 

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Gloria Bistrița debutase cu stângul în Cupa României și a pierdut cu 0-2 meciul cu Csikszereda, dar bistrițenii au profitat de faptul că FCSB a început meciul cu rezervele și au reușit să obțină primele puncte din această grupă. 

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Ofri Arad, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
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Echipa din Bistrița se află pe locul patru, în timp ce Csikszereda se află pe locul trei cu trei puncte, atâtea câte are și FC Argeș situată pe cinci.

Ultima clasată a Grupei C din Cupa României este Corona Brașov care are un punct.

Pentru FCSB urmează meciul cu ”U” Cluj din campionat, iar în Cupa României vor avea ultimul meci al grupei cu Csikszereda, care va fi decisiv pentru calificare.

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