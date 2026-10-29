Gloria Bistrița s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

Golul victoriei echipei gazdă a fost marcat de Antonio Bradu în minutul 23, în uram unei gafe în apărare a lui Dylan Batubinsika.

Care este situația în grupa lui FCSB din Cupa României

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Gloria Bistrița debutase cu stângul în Cupa României și a pierdut cu 0-2 meciul cu Csikszereda, dar bistrițenii au profitat de faptul că FCSB a început meciul cu rezervele și au reușit să obțină primele puncte din această grupă.