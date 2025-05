Patronul campioanei, Gigi Becali, anunță că următorul transfer de la FCSB ar putea să fie mijlocașul defensiv Karlo Muhar (29 de ani).

Karlo Muhar, pe lista lui Gigi Becali



Karlo Muhar a fost vândut anul trecut de CFR Cluj în Arabia Saudită, la Al-Orobah. Ardelenii au încasat atunci 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului. Cu toate acestea, croatul ar lua în calcul să revină în România. Iar Gigi Becali a intrat pe fir:



"Pregătesc o bombă. E vorba de bani mulți, vrea salariu foarte mare. E vorba de un mijlocaș care a mai fost la noi în campionat. E afară acum. Vedeți că nu mai e ca pe vremuri. Vă zic doar 20% din adevăr. Dar mai și omit, că mi-ar afecta mie treaba. Zic 20% măcar, că sunt omul adevărului. Nu e român.



E Muhar, domnule! Da, da, da. Lui la Balaj nu i-a convenit, e posibil să nu îl poată să îl mai ia, să îl iau eu. Vreau să îl iau pe Muhar pentru că dacă CFR ia la mijloc putere, atunci e periculoasă. E puternic (n.r. Muhar)", a declarat Gigi Becali, pentru Prima Sport.

A jucat un sezon în Arabia Saudită



Gigi Becali spune că Muhar ar pute ajunge gratis în Liga 1, dar ar urma să primească un salariu uriaș. Croatul a jucat în ultimul sezon în Arabia Saudită, unde a bifat 32 de meciuri oficiale și a livrat o pasă decisivă. Muhar nu a marcat niciun gol în Arabia Saudită.



Inter Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor, CSKA Sofia și CFR Cluj sunt cluburile la care Karlo Muhar a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la nivel de seniori.



În mod normal, Karlo Muhar mai are un an de contract cu Al-Orobah. Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va reuși să-l aducă pe acesta sub comanda lui Elias Charalambous.