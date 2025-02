Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de modul în care giuleștenii au acționat în această mutare. Patronul FCSB susține că intervenția Rapidului l-a obligat să grăbească transferul lui Andrei Gheorghiță și să plătească 45.000 de euro în plus pentru mijlocașul de la ACSM Poli Iași.



FCSB a remizat 0-0 cu Petrolul Ploiești, iar la finalul partidei, Becali a lansat acuzații dure la adresa Rapidului, spunând că strategia giuleștenilor l-a făcut să reacționeze de urgență pe piața transferurilor.



Becali: „Trebuie să fac totul în secret”



Deși părea că transferul lui Koljic la FCSB era aproape sigur, Universitatea Craiova a decis să-l cedeze Rapidului pentru 200.000 de euro. Becali a explicat că, de teamă să nu-l piardă și pe Andrei Gheorghiță, a fost nevoit să finalizeze transferul acestuia pe repede-înainte, plătind 45.000 de euro în plus față de cât ar fi dorit inițial.



"L-am văzut eu odată la o fază cu Dinamo, nu mai știu, a dat mingea pe lângă, a luat-o în viteză. Cine e ăsta? Și tot l-am văzut. E puternic. Care, părerea mea, ca U21 e mai bun și ca Musi și ca Toma. Și atunci l-am luat. Mi-a spus Lucescu că-l vrea pe Gheorghiță la naționala mare. Am spus să facem repede actele, noaptea, că iar mi-l ia Rapidul! Și am mai dat 45.000 de euro în plus. Era o pierdere Ghiorghiță", a spus Becali la televiziunea Prima Sport.



FCSB l-a prezentat oficial pe Andrei Gheorghiță joi seară - DETALII AICI.