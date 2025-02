Gigi Becali a dat cărțile pe față! Replica dată în direct după ce a fost întrebat despre transferul lui Koljic la Rapid

Elvir Koljic a fost transferat definitiv astăzi de la Universitatea Craiova la Rapid, deși FCSB se afla în pole-position pentru a-l lua pe atacantul formației lui Mihai Rotaru.

Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Elvir Koljic a semnat cu Rapid



Gigi Becali a intrat în direct și a explicat ce s-a întâmplat cu transferul puternicului vârf cu 168 de meciuri pentru trupa de pe Ion Oblemenco.



"Știam (n.r. de interesul lui Rapid)! Hai să vă spun exact. Ieri am vorbit cu Rotaru. Vali Argăseală l-a sunat. Am vorbit cu Rotaru și mi-a spus că îl pun într-o situație neplăcută. Și am zis ok, să facă vizita medicală. Și a făcut. Am zis, domnule, propune-i un contract în patru luni. Nu vreau să mai spun mai multe. Pe mine nu mă mai interesează jucătorul. Gata. Punct.



Nu era o problemă pentru mine să-i dau 200.000 lui Rotaru. A, dacă erau câteva milioane, da. Normal că era Koljic rezerva lui Bîrligea. Doar nu juca în locul unuia de 10 milioane (n.r. Bîrligea)", a spus Becali, la Prima Sport.

Universitatea Craiova: "Îi mulțumim Dragonului!"



168 de meciuri, 46 de goluri marcate, 17 pase decisive în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, reușind să își treacă în palmares Cupa și SuperCupa în tricoul alb-albastru al Științei.



"Îi mulțumim „Dragonului” nostru pentru toate momentele speciale, pentru toate meciurile în care a ridicat tribunele în picioare prin reușitele sale. Îi dorim mult succes în carieră și suntem siguri că va rămâne toată viața unul dintre noi", au scris cei de la Universitatea Craiova.