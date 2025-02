Rapid București a reușit o mutare spectaculoasă în această fereastră de mercato, reușind să-l transfere pe Elvir Koljic (29 de ani) de la Universitatea Craiova. Atacantul bosniac părea destinat FCSB-ului, însă negocierile cu echipa lui Gigi Becali au intrat în impas, ceea ce le-a permis giuleștenilor să intervină și să obțină semnătura jucătorului.



Victor Angelescu: "Am luat legătura cu cei de la Craiova"



Anunțul oficial a fost făcut joi seară, aproape de miezul nopții, atât de Universitatea Craiova, cât și de Rapid București. Astfel, unul dintre cei mai importanți atacanți din Superliga României schimbă taberele și va îmbrăca tricoul alb-vișiniu.



Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului Rapid, a explicat la Digi Sport cum a decurs această mutare-surpriză.



"Am luat legătura cu cei de la Craiova, deoarece aveam informații că s-au împotmolit la contract. Am făcut o ofertă, am vorbit cu jucătorul și am semnat. Propunerea Rapidului a fost un contract pe un an și jumătate, plus opțiune de prelungire pe încă un an. Asta am și semnat", a spus Angelescu.



Oficialul giuleștean a explicat și că atacantul bosniac este apt medical, dar va mai efectua câteva controale suplimentare înainte de a debuta pentru noua sa echipă.



Koljic, debut iminent în tricoul Rapidului?



Venirea lui Koljic la Rapid este cu atât mai importantă cu cât echipa din Giulești are nevoie urgentă de un atacant de calibru. Titularul obișnuit pe acest post, Borisav Burmaz, este accidentat, ceea ce deschide calea pentru debutul rapid al bosniacului.



Dacă toate actele vor fi finalizate la timp, Elvir Koljic ar putea juca chiar sâmbătă, 8 februarie, de la ora 19:00, în etapa a 26-a din Superliga României.