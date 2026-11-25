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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Vladimir Screciu îi pune gând rău lui Brighton

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul cu Brighton din UEFA Conference League. Meciul se va disputa în Anglia, iar înaintea fluierului de start cele două formații au câte 7 puncte.

În conferința de presă premergătoare jocului, Vladimir Screciu a mărturisit că tot lotul este nerăbdător ca meciul să înceapă, iar obiectivul este să se întoarcă cu măcar un punct în România.

Totuși, liderul din tabăra olteană e conștient de valoarea adversarului, amintind inclusiv de un Liverpool - Genk, din perioada când era legitimat la formația din Belgia.

„Într-adevăr, suntem în formă bună, atât în campionat, cât și în Conference League. Nu știu dacă îi putem surprinde, încercă să facem jocul nostru cât de bine putem, dar va fi greu, pentru că vom întâlni un adversar cum eu nu am mai avut parte. Era diferit dacă jucam la noi acasă, dar la ei este clar dificil.

Nu punem spune că e test. Un meci nu poate spune totul. Cu siguranță putem afla mai multe despre noi. Întâlni o echipă foarte bună, dar ne bucurăm de acest moment și nu am venit degeaba aici. Încercă să ne facem jocul, va fi mai greu, dar ne bucurăm de acest moment.

Nu știm dacă ne calificăm cu un punct. Gândul nostru este la cum să luăm măcar un punct din acest meci. Ne gândim doar la acest joc, nu la ce va urma. Vom vedea tot ce putem pe teren. Din ce am înțeles vor fi mulți suporteri, mă bucură personal, vin mulți din țară și sperăm să-i facem ândri. Am fost în lot cu Genk la Liverpool, atmosfera e incredibilă în Anglia, dar nu se compară. La Liverpool e ceva unic. Va fi un moment special pentru noi”, a declarat Vladimir Screciu la conferința de presă