Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.
Dan Petrescu, pe punctul de a semna în Anglia
Nu doar Edi Iordănescu a fost pe radarul echipelor din Anglia. Dan Petrescu este o adevărată legendă în fotbalul englez, țară în care a evoluat pentru Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford sau Southampton.
După cariera de fotbalist, „Bursucul” a avut rezultate impresionante ca antrenor, reușind să câștige nu mai puțin de 5 titluri de campion: unul cu Unirea Urziceni (2009) și patru cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020 și 2022).
Deși are sute de meciuri ca antrenor și în străinătate, Dan Petrescu nu a ajuns în țara unde a scris istorie. Totuși, interes a existat.
Florin Manea a dezvăluit că a purtat o discuție cu o echipă din Championship ce îl viza pe Dan Petrescu. Totuși, din nefericire pentru antrenor, nu s-a ajuns la ceva concret.
„Da, Dan Petrescu, el care e un antrenor mare la noi, nu a putut să ajungă în Anglia. Știu multe echipe de Championship și până acum nu m-au întrebat de antrenori români. A fost o discuție doar legată de Dan Petrescu, nu mai țin minte unde, dar nu s-a concretizat”, a declarat Florin Manea, potrivit Digi Sport.