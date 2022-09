Gigi Becali a oprit robinetul! Fundașul așteptat la FCSB nu mai vine. De ce s-au blocat negocierile

Patronul vicecampioanei pusese ochii pe Kevin Boli, de la FC Botoșani, însă patronul moldovenilor a refuzat oferta venita de la Gigi Becali pe motiv că era „jignitoare”.

„Gata! Un eventual transfer al lui Boli la FCSB este un caz închis. Gigi Becali nu a mai revenit cu nicio ofertă către noi, dar nici eu nu am vrut să îl mai contactez pe patronul FCSB pentru a mai negocia. Sincer, nici nu prea am vrut să îl dau la FCSB. Iar prima ofertă de transfer zici că a fost făcută mai mult la mișto. Boli rămâne la noi, iar din iarnă vom vedea ce o să se mai întâmple. Nu mă întrebați ce planuri am acum cu Boli… că nu vă pot spune”, a spus Iftime, potrivit Prosport.

Gigi Becali a anunțat că nu mai face alte transferuri la FCSB

„Nu mai luăm nimic. Ăștia sunt jucătorii, ne-am calificat, am făcut ce am putut să facem. Încercăm să facem ceva în Europa, eu zic că o să facem. Sunt foarte încrezator pentru că avem echipă bună, echipă foarte valoroasă”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Pentru FCSB urmează duelul de pe London Stadium, cu West Ham, care se va disputa joi, de la ora 22:00, contând pentru grupele Conference League.

Toate meciurile disptutate de FCSB și CFR Cluj în grupele Conference League vor fi LIVE pe PRO TV, PRO ARENA și pe VOYO. Cele mai tari faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.