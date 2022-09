„S-au întors cele două puncte pierdute la FCSB!” Reacția lui Marius Măldărășanu după ce Hermannstadt a obținut o nouă victorie 

Sibienii au dat lovitura pe finalul partidei, datorită golului marcat de Paraschiv în minutul 90 al partidei, după o gafă comisă de Cătălin Straton. Hermannstadt a urcat pe locul al patrulea în clasamentul primei ligi după victoria obținută, având 16 puncte obținute în acest sezon.

Echipa lui Marius Măldărășanu este neînvinsă în acest sezon, în ciuda problemelor financiare întâmpinate până de curând. Antrenorul a vorbit la finalul partidei despre rezultatul obținut de echipa sa, nemulțumit de jocul prestat de fotbaliști în prima repriză a duelului din Trivale.

Marius Măldărășanu, mulțumit după o nouă victorie: „Ne iubește Dumnezeu!”

Tehnicianul sibienilor s-a arătat mulțumit de cum s-au repliat jucătorii săi în a doua repriză, punând însă victoria și pe seama norocului, în contextul gafei lui Straton, care a scăpat balonul printre picioare.

„Am greșit foarte mult la pase, multe mingi pierdute, în prima repriză. Adversarilor le-a fost teamă, au fost o echipă scurtă. A doua repriză mult mai bună a noastră. Am marcat un gol pe o greșeală a lui Straton, îmi pare rău pentru el.

Vreau să cred că s-au întors cele două puncte pe care le-am pierdut la FCSB. Au venit cu mingi aruncate în careu, așa s-a întâmplat și cu FCSB, am luat gol, cu Craiova am scăpat, la fel și astăzi. Am fost norocoși, ne iubește Dumnezeu”, a declarat Marius Măldărășanu după victoria obținută.

FC Argeș are 13 puncte acumulate în primele nouă etape și ocupă locul 5 în Liga 1. De partea cealaltă, Hermannstadt, cu un meci mai puțin, e pe locul 4, cu 16 puncte.

În runda următoare, FC Argeș va juca pe terenul Farului, în timp ce Hermannstadt va primi vizita Petrolului.