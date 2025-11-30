Celta Vigo a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa lui Espanyol Barcelona, în etapa a 14-a din La Liga, după o gafă a portarului român Ionuț Andrei Radu. VIDEO AICI

Cu Radu integralist, Celta a fost învinsă după ce, intrat în minutul 60, Kike Garcia a înscris unicul gol al înfruntării, în minutul 86, din pasa unui alt jucător intrat în partea secundă, Edu Exposito.

Sofascore i-a dat 5.9 lui Radu, de departe cea mai mică notă, la fel ca 5.7 primit de la Flashscore de portarul naționalei României.

Radu numai ce fusese premiat în Spania



Ionuț Andrei Radu a fost desemnat recent cel mai bun jucător de la Celta Vigo în luna octombrie, iar portarul a oferit câteva declarații pentru site-ul oficial al clubului.

Goalkeeper-ul român a dezvăluit că joacă în continuare cu dureri la deget, după o accidentare suferită la începutul acestei luni.

În ciuda problemelor medicale, portarul român a ratat o singură partidă, cea cu Dinamo Zagreb (3-0) din Europa League, iar ulterior a revenit printre titulari.

"Sunt bine, chiar dacă degetul încă mă doare puțin. Nu pot să mă opresc pentru că avem multă treabă de făcut în acest sezon. E momentul pentru sacrificiu acum.

Au fost niște luni minunate la Celta, însă la început a fost puțin dificil pentru că nu găseam o locuință. Acum, totul este în regulă, chiar mai bine decât mă așteptam.

În fiecare săptămână avem același entuziasm, muncim mult și suntem pregătiți. La începutul sezonului am fost foarte dezamăgit pentru că jucam foarte bine, dar obțineam doar remize. Apoi, au început să vină victoriile", a spus Radu.

Clasamentul din La Liga

