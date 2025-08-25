FCSB a pierdut cu 0-2 pe teren propriu în fața lui FC Argeș, în etapa a 7-a a SuperLigii, iar Denis Alibec a fost din nou în centrul atenției. Titularizat după o perioadă lungă cu probleme medicale, atacantul de 34 de ani a fost înlocuit la pauză, la scorul de 0-0.



Gigi Becali a făcut anunțul despre Denis Alibec



La finalul partidei, Gigi Becali a fost întrebat dacă Alibec va mai primi șanse în viitor. Răspunsul patronului roș-albaștrilor a fost sincer.



„Va mai avea șanse când va fi… E fotbalist la noi, va mai avea șanse, dar e mai greu să aibă, pentru că l-am văzut pe Thiam”, a declarat Becali la Digi Sport.



Transferat în vară de la Farul Constanța, Alibec a semnat un contract pe un an cu un salariu de 25.000 de euro pe lună. Până acum, a adunat doar patru apariții și nu a reușit să marcheze niciun gol.



De cealaltă parte, Mamadou Thiam, adus tot în această vară, a impresionat prin atitudine și implicare, iar Becali pare hotărât să îi acorde mai multă încredere.



Al treilea eșec consecutiv acasă pentru campioană



Pe teren, FCSB a înregistrat al treilea eșec consecutiv pe Arena Națională: 1-2 cu Farul, 0-2 cu Unirea Slobozia și acum 0-2 cu FC Argeș. Echipa lui Elias Charalambous a rămas cu doar 5 puncte în 7 etape și a coborât în zona fierbinte a clasamentului, la doar un punct deasupra retrogradării.



Oaspeții au deschis scorul în minutul 72, prin tunisianul Adel Bettaieb, după o eroare în defensiva bucureștenilor. Finalul a adus și golul lui Robert Moldoveanu, care a închis tabela la 0-2.



În schimb, Universitatea Craiova, liderul campionatului, a ajuns deja la 19 puncte după un start excelent de sezon.

