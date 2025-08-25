Mircea Rednic a primit o nesperată șansă, de a-și relansa cariera la nivel înalt, când Standard Liege l-a numit în funcție, în iunie. Și, inițial, părea că această alegere e una excelentă pentru ambele părți.

În amicale, Standard a fost de neînvins: trei victorii și un egal. Apoi, când a început campionatul, „Puriul“ și-a continuat seria rezultatelor pozitive: două victorii și un egal, în primele trei runde. Tocmai de aceea, prăbușirea echipei a venit, cumva, de nicăieri. Eșecul din deplasare cu Union Saint-Gilloise, scor 0-3, a fost urmat de altul, de această dată acasă, 0-3 cu Cercle Brugge.

Pe fondul acestei căderi, jurnaliștii belgieni au început să facă speculații pe seama viitorului lui Rednic, la Standard Liege. Potrivit Fanatik, care a preluat articolul publicat de Sudinfosports, tehnicianul român deja își simte postul amenințat, după ultimele rezultate catastrofale!

„Din informațiile disponibile, reiese că oficialii și-au exprimat profundul dezacord față de nivelul de joc arătat atât în meciul de sâmbătă împotriva lui Cercle Brugge, cât și în alte partide, precum cea cu Dender. Având în vedere lotul pus la dispoziția antrenorului, conducerea se așteaptă ca echipa să ofere un fotbal diferit de cel arătat până acum. E deja slăbită poziția lui Mircea Rednic? În orice caz, el nu și-a câștigat niciun atu în această perioadă, mai ales că acest eșec, venit după cel cu Union, apare într-un moment sensibil: Giacomo Angelini încearcă să finalizeze sosirea unor investitori la Sclessin. Cu alte cuvinte, deplasarea de duminica viitoare, la OHL, va fi una crucială. În cazul unui nou pas greșit, pauza internațională ce urmează ar putea schimba rapid datele problemei la Sclessin“, au notat jurnaliștii din Belgia.

De remarcat că și primul mandat al lui Rednic, la Standard, s-a încheiat după un scandal de proporții, după cum sport.ro a amintit aici.

