Elias Charalambous a prefațat jocul și a dezvăluit pe ce jucători nu se va putea baza campioana României în meciul care s-ar putea dovedi decisiv pentru calificarea în play-off.

Elias Charalambous: ”Alibec a simțit ceva la spate!”

Pe lângă Florin Tănase, fotbalistul care a suferit o ruptură musculară chiar înaintea meciului cu Dinamo Zagreb din Europa League și va merge la Marijana Kovacevic pentru a se recupera, FCSB nu se va putea baza nici pe Denis Alibec.

Antrenorul cipriot a dezvăluit că atacantul a acuzat dureri în zona spatelui și prezența sa în derby este incertă. De altfel, nu va juca nici Ofri Arad, noul jucător al roș-albaștrilor.

În schimb, FCSB se va putea baza pe Andre Duarte, fundașul portughez ajuns în această iarnă la campioana României, după ce s-a despărțit cu scandal de Ujpest.

”În acest moment, nu contează cine va fi absent, contează cine joacă. Cei care vor fi titulari și cei care vor intra pe parcurs trebuie să fie la cel mai bun nivel și să dea totul pentru a câștiga cele trei puncte. Andre Duarte e pregătit. Ofri Arad, nu, mai are nevoie de timp. Alibec a simțit ceva la spate și vom vedea cum va fi. În rest, toți sunt ok, pot juca”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

