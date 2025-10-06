Florin Tănase (30 de ani) s-a întors la FCSB în urmă cu un an și a redevenit rapid o piesă importantă în echipă. Începutul de sezon a fost foarte bun pentru decarul campioanei, având în vedere că are șapte goluri marcate în Superligă, unde este golgheter, la egalitate cu Alexandru Dobre.



Gigi Becali a fost întrebat direct despre salariul pe care-l câștigă internaționalul român la echipa sa. Tănase încasează, lunar, 30.000 de euro, dar poate ajunge la un milion de euro pe an în funcție de performanțele sale alături de echipă.



Omul de afaceri este convins că fotbalistul său nu poate câștiga un salariu mai mare dacă s-ar transfera în campionatul Turciei, acolo unde mai multe nume sonore aleg să se transfere datorită ofertelor generoase.



Gigi Becali: ”Tănase poate ajunge la un milion”



„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, se mai alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…



Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



Florin Tănase a marcat șapte goluri în acest start de sezon din Superligă (două din acțiune și cinci din penalty) și este golgheterul campionatului intern, la egalitate cu Alexandru Dobre de la Rapid.



Decarul FCSB-ului a adus victoria echipei sale în meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, cu un gol marcat din penalty în minutul 39. Acesta putea reuși ”dubla”, dar a ratat a doua lovitură de la punctul cu var în minutul 78.

