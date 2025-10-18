Gigi Becali, patronul lui FCSB, a împărtășit recent că Mircea Lucescu, selecționerul României, l-a sunat înainte de meciul cu Universitatea Craiova (1-0) și i-ar fi transmis un mesaj de încurajare.



”Il Luce” i-ar fi urat finanțatorului succes și și-ar fi exprimat dorința ca roș-albaștrii să câștige partida pentru a avea un moral ridicat la echipa națională.



Vineri după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, Mirel Rădoi, de-a dreptul consternat, nu s-a ferit de cuvinte și a dat de pământ cu Mircea Lucescu (DETALII AICI).



Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: ”E convins de un singur lucru”



Finanțatorul campioanei en-titre a clarificat pentru Pro TV și Sport.ro discuția pe care a purtat-o cu selecționerul României. Mai mult, Gigi Becali a indicat faptul că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi în care i-a explicat toată situația.



”Lucescu nu mi-a urat succes împotriva lor. Mi-a urat pur și simplu că am nevoie eu, având în vedere diferența de puncte, că sunt departe de play-off. Nu în detrimentul lui.



Pur și simplu mi-a urat mie succes, ca un prieten, nu în detrimentul lui. Că și dacă jucam cu Real Madrid, cu Dinamo, că Lucescu e dinamovist, tot una era.



Nu a înțeles bine el situația. Nu a înțeles nuanța. Lucescu nu a spus împotriva echipei lui, ci în favoarea mea.



(n.r. Ați vorbit cu Mirel?) Da, am vorbit cu Mirel. El e convins că nu se face așa ceva. I-am spus 'mai gândește-te'. Că omul nu a spus nimic! A zis doar din politețe. Nu a fost un succes împotriva ta, doar favorabil mie”, a spus Gigi Becali.

