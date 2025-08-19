Gigi Becali și-a dorit să-l aducă pe Florinel Coman înapoi la FCSB, mai ales că a și purtat o conversație cu internaționalul român în care i-a spus câți bani ar putea încasa la gruparea roș-albastră dacă va juca în Europa.



Finanțatorul campioanei en-titre a sugerat atunci că dacă Al Gharafa e dispusă să-i plătească o parte din salariu, având în vedere că Florinel Coman mai are contract până în 2027 cu qatarezii, atunci poate demara negocierile pentru aducerea jucătorului sub formă de împrumut.



Gigi Becali a dat verdictul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB



Apele par însă că s-au răcit cu trecerea timpului, iar Gigi Becali a mărturisit că nu se mai gândește la aducerea lui Coman înapoi la FCSB, care evoluează joi seară, de la 21:45, în direct pe VOYO, în play-off-ul UEFA Europa League contra echipei scoțiene Aberdeen.



”Ce să fie cu Florinel Coman? Nu este nimic. Ce să caute Coman la noi? Să stea acolo să își ia banii liniștit. Ce să vină el la noi acum? Sfatul meu este să rămână acolo și să ia banii.



La fel și eu, o să primesc banii din Qatar pentru proces și gata”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



Tun de cinci milioane de euro pentru Gigi Becali



Saga transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa, pentru care FCSB trebuia să încaseze 5,25 milioane de euro, este departe de a se fi încheiat. Banii nu au ajuns nici acum în conturile campioanei României, însă Gigi Becali este mai sigur ca niciodată că își va recupera suma la TAS.



Litigiul a pornit după ce oficialii din Qatar au pretins că au fost victimele unui atac cibernetic și au virat din greșeală banii într-un cont din Vietnam. Cazul a ajuns la FIFA, care a dat dreptate clubului român, obligându-i pe cei de la Al-Gharafa la plata a 6 milioane de euro, plus penalizări de 400.000 de euro. Acum, toate privirile sunt ațintite spre Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care va oferi o decizie finală până pe 30 august.



