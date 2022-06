Gigi Becali a confirmat plecarea lui Vali Gheorghe de la FCSB! Cât trebuie să achite turcii pentru transferul jucătorului 

Fotbalistul transferat de FCSB de la Astra Giurgiu în toamna anului trecut va fi împrumutat la Umraniyespor, formație din prima ligă a Turciei. Valentin Gheorghe va juca la o formație nou-promovată din Turcia, care are și opțiune de transfer definitiv în iarnă.

Gigi Becali confirmă plecarea lui Vali Gheorghe: „Atât este clauza!”



Gigi Becali a confirmat plecarea lui Valentin Gheorghe de la echipa sa, oferind și detalii legate de tranzacție. Patronul vicecampioanei României a spus și ce sumă trebuie să plătească oficialii grupării din Turcia în cazul în care vor să îl transfere definitiv pe fotbalistul român.

„Am stat bine și m-am gândit, iar până la urmă am decis să îl cedez pe Vali Gheorghe sub forma de împrumut în Turcia. Dacă baiatul confirmă acolo ei au drept de transfer definitiv în iarnă. Iar clauza este de 200 de mii de euro. Am zis să îi fac un bine băiatului. E o șansă bună pentru el, iar eu l-am înțeles”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.