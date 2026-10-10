Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească pentru fotbalistul dorit la FCSB

Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească pentru fotbalistul dorit la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat cât ar trebui să plătească pentru transferul fotbalistului dorit la echipa sa.

TAGS:
Jovo LukicFCSBU ClujUniversitatea ClujGigi Becali
Din articol

În vară, Gigi Becali declara că pe lista jucătorilor doriți la FCSB se află și atacantul bosniac de la U Cluj, Jovo Lukic. Fotbalistul a făcut o figură frumoasă și la Campionatul Mondial, unde a reușit să marcheze împotriva Canadei, și s-a vorbit intens despre un transfer de senzație.

Cât ar trebui să plătească Gigi Becali pentru Jovo Lukic

  • Jovo lukic 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cele din urmă, Jovo Lukic a rămas alături de ”Șepcile Roșii”, însă speculațiile cu privire la un eventual transfer la FCSB au continuat. Chiar și după ce roș-albaștrii l-au transferat pe Denis Drăguș s-a discutat despre o posibilă venire a lui Lukic, însă Gigi Becali a pus punct speculațiilor printr-o declarație făcută pentru PRO TV și Sport.ro.

"Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei", a spus patronul de la FCSB după eșecul suferit de România în fața Bosniei, scor 2-4.

Totuși, contractul lui Arnold Garita va expira în iarnă, iar FCSB ar putea avea nevoie de un alt atacant, motiv pentru care pista Jovo Lukic ar putea fi redeschisă.

Radu Constantea, conducătorul celor de la U Cluj, a dezvăluit suma pe care o așteaptă ”Șepcile Roșii” în schimbul atacantului bosniac.

La ora actuală, U Cluj nu are nicio discuție concretă legată de Lukic care să ne dea această direcție. Există posibilitatea să plece, normal, pentru că este un jucător foarte bun, de echipă națională și oricând pot apărea ofertele. Cert este că la ora actuală nu sunt discuții avansate și nici oferte.

În principiu, am vrea să rămână cu noi, doar dacă vine o ofertă financiară tentantă pentru el și avantajoasă pentru noi, atunci putem discuta, clar. Cu 2,5 sau 3 milioane de euro ar fi ok pentru toată lumea. Doar că, la ora actuală, sunt șanse mai mari ca el să rămână aici, la Cluj”, a spus Constantea, conform Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea
Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea
ULTIMELE STIRI
Inter - Parma 3-0! Chivu revine pe primul loc în Serie A. „Nerazzurrii” au rezolvat meciul din prima repriză
Inter - Parma 3-0! Chivu revine pe primul loc în Serie A. „Nerazzurrii” au rezolvat meciul din prima repriză
Manchester United - Tottenham, ACUM pe VOYO Sport 1. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Manchester United - Tottenham, ACUM pe VOYO Sport 1. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 21:30. Echipele de start
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 21:30. Echipele de start
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Lille - Le Havre 1-0, pe VOYO! PSG și liderul AS Monaco joacă de la 21:45
Lille - Le Havre 1-0, pe VOYO! PSG și liderul AS Monaco joacă de la 21:45
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Cad capete după scandalul uriaș de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: E OUT

Cad capete după scandalul uriaș de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: E OUT

Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf

Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf



Recomandarile redactiei
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Marius Baciu are oferta pe masă! Salariu triplu față de ce primea la FCSB
Marius Baciu are oferta pe masă! Salariu triplu față de ce primea la FCSB
Inter - Parma 3-0! Chivu revine pe primul loc în Serie A. „Nerazzurrii” au rezolvat meciul din prima repriză
Inter - Parma 3-0! Chivu revine pe primul loc în Serie A. „Nerazzurrii” au rezolvat meciul din prima repriză
L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!”
L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!”
Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Șefa ANM susține că a sesizat Poliția încă din august în cazul cheltuielilor instituției: „Așteptăm rezultatul anchetei”

stirileprotv Șefa ANM susține că a sesizat Poliția încă din august în cazul cheltuielilor instituției: „Așteptăm rezultatul anchetei”

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

stirileprotv Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

De ce Marea Mediterană se numește astfel. Ce înseamnă numele ei

stirileprotv De ce Marea Mediterană se numește astfel. Ce înseamnă numele ei

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!