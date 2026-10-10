Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească pentru fotbalistul dorit la FCSB

În vară, Gigi Becali declara că pe lista jucătorilor doriți la FCSB se află și atacantul bosniac de la U Cluj, Jovo Lukic. Fotbalistul a făcut o figură frumoasă și la Campionatul Mondial, unde a reușit să marcheze împotriva Canadei, și s-a vorbit intens despre un transfer de senzație.

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În cele din urmă, Jovo Lukic a rămas alături de ”Șepcile Roșii”, însă speculațiile cu privire la un eventual transfer la FCSB au continuat. Chiar și după ce roș-albaștrii l-au transferat pe Denis Drăguș s-a discutat despre o posibilă venire a lui Lukic, însă Gigi Becali a pus punct speculațiilor printr-o declarație făcută pentru PRO TV și Sport.ro.

"Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei", a spus patronul de la FCSB după eșecul suferit de România în fața Bosniei, scor 2-4.

Totuși, contractul lui Arnold Garita va expira în iarnă, iar FCSB ar putea avea nevoie de un alt atacant, motiv pentru care pista Jovo Lukic ar putea fi redeschisă.

Radu Constantea, conducătorul celor de la U Cluj, a dezvăluit suma pe care o așteaptă ”Șepcile Roșii” în schimbul atacantului bosniac.

”La ora actuală, U Cluj nu are nicio discuție concretă legată de Lukic care să ne dea această direcție. Există posibilitatea să plece, normal, pentru că este un jucător foarte bun, de echipă națională și oricând pot apărea ofertele. Cert este că la ora actuală nu sunt discuții avansate și nici oferte.

În principiu, am vrea să rămână cu noi, doar dacă vine o ofertă financiară tentantă pentru el și avantajoasă pentru noi, atunci putem discuta, clar. Cu 2,5 sau 3 milioane de euro ar fi ok pentru toată lumea. Doar că, la ora actuală, sunt șanse mai mari ca el să rămână aici, la Cluj”, a spus Constantea, conform Fanatik.