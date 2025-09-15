Jucătorii Farului sunt porecliți „marinarii“ de către suporteri. Din păcate, clubul patronat de Gheorghe Hagi a fost în situația „naufragiatului“, în sezonul trecut, când și-a păstrat locul în prima noastră ligă cu mari emoții. Și nici noua campanie nu decurge chiar conform așteptărilor!

După primele nouă etape din acest sezon, Farul ocupă doar locul 8, de play-out. Așadar, trupa pregătită de Ianis Zicu e în afara obiectivului, în condițiile în care, de fiecare dată, Hagi și Popescu au insistat că formația de pe litoral țintește play-off-ul Superligii.

Vestea bună e că, în acest moment, Farul e la doar un punct de locul 6, ultimul care duce în play-off. Vestea proastă e că, în nouă etape au fost deja patru înfrângeri pentru dobrogeni! După eșecurile cu UTA (1-2), U Cluj (0-1) și cu Hermannstadt (0-1), duminică, partida cu Universitatea Craiova a fost pierdută la cea mai clară diferență, în actuala campanie: 0-2.

Gică Popescu a părăsit stadionul, în minutul 80

Văzând ce se întâmplă pe „Ion Oblemenco“, președintele Farului, Gică Popescu, a rămas cu un gust amar. Mai ales că, în minutul 76, autogolul lui Dican a majorat avansul gazdelor și a lămurit problema învingătoarei, în mare măsură.

În acest context, Gică Popescu (57 de ani) nici n-a mai așteptat fluierul de final al centralului Marcel Bîrsan. Oficialul constănțenilor a părăsit stadionul, în minutul 80, vizibil dezamăgit, însoțit de Paul Răducan, managerul Academiei Gică Popescu.

