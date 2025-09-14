La finalul meciului, fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat impresionat de evoluția francezului Steven Nsimba.



Partida de pe "Ion Oblemenco" a confirmat forma excelentă a oltenilor, care s-au distanțat în fruntea clasamentului. Steven Nsimba a deschis scorul în minutul 22, cu a cincea sa reușită în șapte meciuri, iar un autogol al lui Victor Dican (76) a stabilit rezultatul final.



Panduru, extaziat: "Mare calitate și mare viteză"



Basarab Panduru a analizat la Primasport prestația atacantului de 29 de ani, adus în vară din a treia ligă franceză. Fostul mijlocaș este de părere că, dacă ar fi fost mai tânăr, Nsimba ar fi reprezentat o afacere de top pentru patronul Mihai Rotaru.



"Este un jucător de 29 de ani şi este o mică problemă, dar el, dacă avea 24 de ani în momentul ăsta, şi uitându-mă la Craiova care a vândut jucători pe 6-7-8 milioane, nu cred că greşesc: merita suma asta, dacă avea 24 de ani", a punctat Panduru.



Fostul internațional a continuat elogiile, subliniind calitățile care îl fac pe francez un jucător special pentru nivelul Superligii: "29 de ani nu sunt chiar puţini. Şi aşa te miri ce caută pe aici. Este un jucător de mare calitate şi de mare viteză", a mai spus Panduru.

