Gica Hagi si Farul revin pe prima "scena" a fotbalului romanesc! Cum putea arata echipa "regelui" cu jucatorii trimisi la Olimpiada

Dupa doar un sezon de pauza, Gica Hagi revine pe banca formatiei pe care o patroneaza.

"Regele" a anuntat ca nu se va putea baza pe sapte jucatori in prima etapa. Andrei Artean si Carlo Casap sunt accidentati, iar Radu Boboc, Virgil Ghita, George Ganea, Andrei Ciobanu si Mihai Aioani sunt la Tokyo, pentru Jocurile Olimpice.

"Mi-era dor sa vorbesc la conferinte, am revenit unde mi-era locul. Sper sa facem un an foarte bun, o sa muncim pentru acest lucru. Suntem inca la inceput, dupa unirea din aceasta vara. Constantenii si dobrogenii vor sustine acest club, care sa ajunga sa fie unul dintre cele mai bine organizate cluburi din Romania. Speram sa ducem acest proiect la un nivel foarte ridicat.

Legat de meciul de la Arad, e un inceput, un meci in deplasare, cu o echipa care a facut foarte bine anul trecut, o echipa puternica, cu un antrenor foarte disciplinat. E greu sa o desfaci pe UTA, sa castigi contra ei, dar mergem cu gandul de a ne intoarce la Constanta cu rezultat pozitiv. In momentul acesta n-avem 7 jucatori. 5 sunt plecati la Jocurile Olimpice, iar doi sunt accidentati - Artean si Casap. La sfarsit de pregatire s-au accidentat. Speram sa revina cat mai repede. Artean, mai repede, Casap, dupa o luna.



A fost o pregatire buna, la munte. Pana in septembrie ne vom completa lotul pentru a aborda acest an", a spus Hagi, la conferinta de presa. Fiind una din putinele echipe care a fost de acord sa-si lase mai multi fotbalisti la Jocurile Olimpice, Farul putea arata cu totul altfel in prima etapa impotriva celor de la UTA.

Farul (4-3-3): Aioani - Radu Boboc, Virgil Ghita, Larie, De Noojer - Romario Pires, Andrei Ciobanu, Grameni - Chitu, Ganea, Pitu.