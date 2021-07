Gica Hagi, multumit de egalul de la Arad! "Regele" reclama un penalty neacordat: "Daca nici ala nu e, care mai e?" Ce spune despre fuziune

UTA si Farul au incheiat la egalitate, 0-0.

La revenirea pe banca tehnica, Gica Hagi s-a declarat multumit de rezultatul final, avand in vedere ca echipa sa a evoluat peste 15 minute cu doi oameni mai putin pe teren, dupa eliminarea lui Dussaut si accidentarea lui Gabriel Danuleasa.

"Asa cum s-a desfasurat meciul, sunt multumit. I-am felicitat, trebuia sa tinem mai mult de minge, insa n-am facut-o. Daca ramaneam in 11, aveam si noi sansa noastra. Dupa, cu doi oameni in minus, am obtinut un punct muncit. M-a speriat accidentarea lui Danuleasa, dar e bine ca si-a revenit.

Mai bine tac, dar in prima repriza a fost penalty la Larie...daca nici ala nu e, care mai e? E doar primul meci, nicio echipa nu e la potential maxim, noi ne cunoastem, stim ca mai trebuie sa crestem. Cu cei care vin de la Olimpiada vom fi mai puternici. Noi ne-am unit, am vrut sa fie doar o echipa la Constanta. Farul are acum si palmares, si tot, cea mai buna academie", a spus Gica Hagi la Digisport.