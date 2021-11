Gică Hagi, dezamăgit după meciul cu FCSB: ”Trebuie să suferim mult”

Gică Hagi a tras primele concluzii după această partidă. Managerul tehnic al Farului își dorește în continuare o clasare în primele șase la finalul sezonului regulat.

”Poate meritam mai mult. Am încercat să jucăm. să facem și faza defensivă bine, am luat acel gol din cauza unor greșeli individuale, de poziționare, în rest meritam mult mai mult astăzi. Ne-am dorit victoria, dar nu a venit. E de muncă, trebuie să suferim mult anul acesta. Ce am văzut în acest meci, îmi dă senzația că vom suferi tot anul.

Gică Hagi: ”Aveam încredere că puteam face un rezultat foarte bun”

Ne trebuie mai multă personalitate, dacă nu, o să ne luptăm la mijloc sau jos (n.r.- în clasament) și sper ca la anul să fim tot în prima ligă. În ultima perioadă am câștigat cu ei, am avut rezultate foarte bune. E o echipă care intră cu mentalitatea de a câștiga fiecare meci, au un lot valoros, dar noi trebuia să câștigăm, am jucat acasă.

Aveam încredere că puteam face un rezultat foarte bun, am încercat, ne-am dorit, dar am avut momente bune și mai puțin bune. După meciul ăsta, ne-am schimbat obiectivul: să rămânem în prima ligă.

Ne dorim să fim în play-off, dar una e dorința și alta e putința. Presiunea e mai mare jos. E un adevăr! O să vină și victorii în continuare, dar și înfrângeri, cred eu.

Cei care au experiență să iasă în față! Am dus mingea în ultimii 30 de metri, dar acolo trebuie să fie unul inspirat, să intre mingea”, a spus Gică Hagi.

Vicecampioana României a plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu grație autogolului marcat de Grameni, în minutul 13. Florin Tănase, căpitanul celor de la FCSB, a tras primele concluzii după această partidă.

Farul a rămas pe locul opt, cu 21 de puncte, la egalitate de puncte cu FC Argeș. Ultimul loc de play-off este ocupat de Rapid, care are 23 de puncte.

Constănțenii vor primi vizita celor de la Universitatea Craiova în următoarea etapă.