Probleme pentru Sumudica, in cantonament! Doi jucatori de baza, accidentati, dupa duelul cu Ludogorets

CFR Cluj se afla in Austria, pentru un cantonament, insa Marius Sumudica nu poate sa ramana linistit.

Conform GSP, Andrei Burca si Valentin Costache sunt accidentati si nu se antreneaza cu echipa. Astfel, Sumudica are dificultati in ceea ce tine de pregatirea echipei pentru startul sezonului, mai ales ca vorbim de un inceput in forta, cu meciuri in preliminariile Champions League.

Andrei Burca s-a intors accidentat de la echipa nationala si inca nu este pregatit sa revina la antrenamente. Poate cel mai bun fundas central din Romania, Burca va fi o absenta mai mult decat importanta pentru CFR, daca nu se va recupera cat mai repede.

CFR Cluj ii pregateste si plecarea, insa cere o suma enorma. 1.8 milioane de euro trebuie sa plateasca echipa ce isi doreste serviciile fundasului adus de la FC Botosani, pentru doar 200 000 de euro.

De asemenea, Valentin Costache s-a accidentat in duelul cu Ludogorets si va absenta cateva zile. Atacantul nu are o accidentare grava, insa este nevoit sa faca un mic repaus. Si Chipciu are o problema minora, astfel ca s-a antrenat separat.