BREAKING NEWS | Viitorul si Farul Constanta s-au unit! Cum va arata conducerea clubului si cine va fi noul antrenor

Viitorul si Farul si-au anuntat astazi fuziunea.

Cele doua cluburi vor continua in liga intai, sub numele de "Farul Constanta", iar clubul va fi condus de Gica Hagi, in calitate de antrenor, si Gica Popescu, in calitate de Presedinte.

Ciprian Marica si Gheorghe Hagi vor fi actionarii clubului, in timp ce Tibi Curt va fi noul vicepresedinte. Echipa isi va disputa meciurile de acasa la baza din Ovidiu, construita de Giga Hagi.

"Pentru mine este un moment emotionant. Cred ca aceasta fuziune, intre cele mai importate branduri din sportul dobrogean, este cea mai importanta miscare din sportul de aici. Pentru mine, ca presedintele Farului, are o dubla insemnatate: fuziunea celor mai importate branduri dobrogene si intoarcerea lui Hagi pe banca.

Aceasta ideea a inceput acum un an de zile cand ma gandeam cu Hagi ce putea face pentru a unifica miscarea fotbalistica dobrogeana. Cele doua galerii se vor uni.

Va exista un singur nume, un singur brand: Farul. Toate echipele de la juniori se vor numi Farul. Academia Gheorghe Hagi se va ocupa de copiii intre 8 si 13 ani. Toti juniorii vor fi in pepiniera Farului", a spus Gica Popescu, presedintele Farul Constanta, la conferinta de presa de lansare a fuziunii.