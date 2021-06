EXCLUSIV | Aliuta si-a ales favorita! Mesajul pe care fostul international roman i l-a transmis lui Shevchenko in ucrainiana :)

Fostul international roman o sustine pe Ucraina le Euro 2020.

Invitat la Ora Exact in Sport, la PRO X, Marian Aliuta a afirmat ca la acest Campionat European este sustinatorul Ucrainei, despre care a declarat :"Este ca a doua mea casa! M-am simtit excelent acolo!".

Fostul mijlocas a jucat doua sezoane pentru Shakhtar Donetsk, 2000-2002, in care a reusit sa obtina doua titluri de campion in Ucraina, si un an pentru rivala Metalurg Donetsk, 2005-2006. Aliuta a tinut sa le trasmita un mesaj de sustinere in ucraineana elevilor lui Shevchenko.

Ucraina a acumulat primele 3 puncte dupa primele doua meciuri la Euro 2020, dupa ce a reusit sa o invinga pe Macedonia de Nord, 2-1, pe National Arena. In ultima partida din Grupa C, o vor intalni, luni, pe Austria, tot la Bucuresti, de la ora 19:00, in direct la PRO TV si pe VOYO.