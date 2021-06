Veste-soc la Euro 2020! Ousmane Dembele nu va mai juca la turneul final

Ousmane Dembele, 24 de ani, s-a accidentat in meciul Ungaria Franta, scor 1-1, și rateaza restul turneului final.

In meciul cu Ungaria, fotbalistul francez a rezistat pe teren doar 30 de minute.

Jucatorul Barcelonei a acuzat o accidentare, iar Didier Deschamps l-a schimbat in minutul 87 cu Thomas Lemar, desi il trimisese pe gazon in minutul 57, in locul lui Adrien Rabiot.

Supus unor investigatii medicale, Ousmane Dembele a primit o veste teribila. Francezul a fost diagnosticat cu leziune musculara, informeaza Mundo Deportivo.

Astfel, Dembele ar putea lipsi de pe teren aproximativ trei luni, desi medicii francezi au crezut initial ca acesta va sta in afara gazonului trei saptamani.