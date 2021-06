Parma Romena prinde contur! Un international roman este pe punctul de a juca impreuna cu Man si Mihaila din sezonul viitor

Marius Marin este aproape de a semna cu Parma.

Chiar daca a retrogradat, Parma a reusit sa dea o lovitura de imagine puternica in aceasta perioada de transferuri, cand l-a convins pe Buffon sa se alature echipei. Ajuns la 43 de ani, legendarul portar revine dupa doua decenii la clubul unde a debutat in fotbal.

Kyle Krause, presedintele echipei, doreste sa mai achizitioneze un jucator roman, fiind incantat de randamentul lui Man si Mihaila. Potrivit parmalive, Marius Marin este foarte aproape de a semna cu Parma in urmatoarele saptamani. De altfel, capitanul de la U21 si-a petrecut vacanta alaturi de Dennis Man, in Mallorca.

Marin a fost cumparat de Sassuolo de la ACS Poli Timisoara in 2016, dar nu a apucat sa evolueze niciun minut pentru clubul italian. A fost imprumutat la Catanzaro si Pisa, ca in 2019 sa fie cumparat definitiv de formatia din Toscana, contra sumei de 400 000 de euro. In prezent, cota mijlocasului roman de 22 de ani este de 1 milion de euro, conform transfermarkt.