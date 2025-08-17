Într-o atmosferă incendiară, galeria roș-albaștrilor a ales să ignore complet momentele dedicate gazdelor, lăsând fair-play-ul la intrarea în stadion.



În startul meciului, suporterii FCSB s-au întors cu spatele către rivalii din peluza rapidistă în timp ce din difuzoare răsuna imnul Rapidului, un gest de sfidare la adresa marii rivale.



Rivalitate la cote înalte pe Arena Națională



Duelul dintre cele două echipe este unul istoric, fiind singurele din fotbalul românesc care s-au înfruntat de-a lungul timpului în cinci competiții majore: SuperLiga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii și cupele europene.



Contextul partidei a contribuit la atmosfera electrizantă. Giuleștenii au intrat în meci neînvinși în primele cinci etape și cu cea mai solidă defensivă din campionat, încasând doar trei goluri. De cealaltă parte, FCSB a venit după un parcurs dezastruos, cu trei înfrângeri consecutive în SuperLigă, cea mai slabă serie din august 2019.



La ora redactării acestei știri, meciul era în desfășurare, iar scorul era 1-0 pentru FCSB.

