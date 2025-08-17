Crainicul Rapidului, apel la galeria FCSB în timpul meciului

În minutul 13 al meciului de pe Arena Națională la care asistă aproximativ 25.000 de spectatori, crainicul celor de la Rapid a făcut un apel la stația de amplificare în care le solicita suporterilor oaspeților să nu mai apeleze la scandări rasiste.



"Facem apel la galeria FC FCSB-ului să renunțe la scandările rasiste", a sunat mesajul crainicului.



Apelul crainicului nu a venit ca urmare a vreunei solicitări a brigăzii de arbitri. Partida este condusă de Istvan Kovacs la centru, Ferencz Tunyogi și Ioan Corb la cele două linii, iar Iulian Călin al patrulea oficial. În camera VAR se află Cătălin Popa și Iulian Dima.

