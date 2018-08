Gestul neasteptat facut de Gnohere dupa gol! S-a dus imediat spre marginea terenului. Cui i-a dedicat golul

Gnohere a rezolvat meciul cu Iasi cu cele doua goluri pe care le-a marcat pe National Arena in prima ora de joc.

Dupa prima reusita, Gnohere a sprintat spre banca de rezerve. S-a dus la pustiul Morutan si l-a luat in brate. Francezul i-a dedicat reusita din minutul 24.

Pustiul care i-a incantat pe fani in meciul cu Rudar, din Europa League, a fost introdus de Dica in teren in locul lui Florin Tanase, in minutul 64. S-a facut imediat remarcat. I-a oferit lui Coman o pasa geniala si l-a lasat singur cu portarul, insa "Mbappe" a ratat. In minutul 86, lui Morutan i-a iesit assistul. I-a trimis perfect lui Man, care n-a mai ratat pentru 3-0. Chiar Morutan a inchis tabela in ultimul minut de joc. De aceasta data, Jakolis a oferit pasa perfecta.