Bulgarul Georgi Milanov (33 de ani) a semnat un nou contract cu cei de la Dinamo. Inițial, s-a zvonit că mijlocașul se va despărți de ”câini”, urmând să dea curs unei oferte mai avantajoase din punct de vedere financiar.



Zilele trecute, Dinamo a anunțat că Milanov a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Vestea a fost primită foarte bine de fani, în contextul în care ”roș-albii” au pierdut, oricum, foarte mulți titulari în această vară.



Într-un interviu acordat la pauza meciului amical dintre CS Tunari și Dinamo (1-1), Milanov a explicat de ce a ales să semneze prelungirea cu echipa lui Zeljko Kopic.



Georgi Milanov a dezvăluit de ce a semnat prelungirea cu Dinamo



”A fost bine în vacanță, dar acum am decis să mă întorc. După acest sezon foarte lung, am fost la echipa națională încă 12 zile și aveam nevoie de o mică pauză. M-am odihni, iar acum sunt în 'foame' după fotbal și sunt gata să reiau.



Sunt mai multe motive pentru care am ales să mă întorc la Dinamo, dar în mod special pentru fani și pentru club. M-am simțit foarte iubit în aceste 18 luni petrecute la Dinamo.



Respect clubul, suporterii, jucătorii și staff-ul. Plus că viața în București e foarte bună pentru mine și sunt aproape de familia mea. Așadar, sunt multe motive pentru care mă bucur că m-am întors.



Prima mea opțiune a fost întotdeauna să mă întorc aici. Mă bucur că am găsit o soluție împreună cu cei de la club. Am avut mai multe oferte, însă prima mea opțiune a fost să mă întorc la Dinamo. Am început deja să mă antrenez de ieri, dar am și lucrat individual în ultimele 10 zile. Mă simt foarte bine. Sper să fiu pe teren cât mai repede posibil”, a spus Milanov, pentru 48TV.



Bulgarul a fost adus la Dinamo în urmă cu un an și jumătate pentru a pune umărul la salvarea echipei de la retrogradare și a avut evoluții impresionante chiar și în sezonul precedent. Mijlocaș ”de meserie”, Milanov a fost folosit de Kopic și pe postul de extremă dreaptă, unde a avut prestații onorabile.



Georgi Milanov, CV impresionant



Crescut de Litex Lovech, bulgarul a făcut, în 2013, obiectul unui transfer la CSKA Moscova pentru 3,6 milioane de euro. În Rusia a câștigat două titluri de campion și a evoluat în cinci sezoane în grupele Ligii Campionilor, iar apoi au urmat transferurile la Grasshopers Zurich (Elveția) ș Vidi FC (Ungaria).



De asemenea, bulgarul are în CV și două titluri de campion în țara sa natală, ambele câștigate cu Litex.