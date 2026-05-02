George Pușcaș (30 de ani) a fost transferat în iarnă de Dinamo pentru a aduce un plus în compartimentul ofensiv al ”câinilor”, dar evoluțiile sale au fost sub așteptări. Atacantul a avut nevoie de o perioadă pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică, dar nu este încă apt sută la sută.

Internaționalul român este ”chinuit” de o accidentare, iar la finalul acestui sezon va lua o decizie cu privire la tratamentul său. Sunt șanse ca Pușcaș să ajungă pe masa de operație, caz în care ar sta departe de teren aproximativ o lună.

Până atunci, Pușcaș este la dispoziția lui Kopic, chiar dacă, spune el, ”strânge din dinți” pentru a putea juca.

George Pușcaș: ”Vreau să-mi ajut echipa mai mult”

„Mă simt din ce în ce mai bine, fizic și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să-mi ajut echipa din ce în ce mai mult, cum se va termina voi lua o decizie în ceea ce se va întâmpla cu durerea mea, cum o să mă simt la final.

Acum sunt bine, strâng din dinți ca să pot să fiu disponibil. (n.r. - O decizie adică o operație?) Da, operație, tratament, să vedem dacă va continua să mă doară așa. Dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operație, dar dacă va continua, nu mă ascund de asta.

Nu cred că mult. Câteva săptămâni, e o operație înghinală, de hernie, știe toată lumea. O lună, cel mult două. Nu cred că e mai mult de atât. Am fost la mai mulți specialiști, în mintea mea eu știu decizia. Dacă se va schimba ceva, voi fi eu primul care voi zice. Voi vedea de la meci la meci cum va decurge (n.r. - durerea)”, a spus George Pușcaș, la conferința de presă.

Până acum, George Pușcaș a bifat cinci partide pentru cei de la Dinamo. Doar două dintre acestea au fost din postura de titular, cu Universitatea Craiova în Cupă și cu Rapid în campionat.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty, pe vreamea când evolua pentru Bodrum FK. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.