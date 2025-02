CFR Cluj a făcut un egal, la Iași, cu gust de înfrângere. Sport.ro a explicat aici motivele pentru această concluzie, oferind și o fază cum rar se vede la acest nivel cu ratarea monumentală a lui Postolachi.

Faptul că CFR a dat cu piciorul la o șansă mare, luând un punct, când victoria trebuia să fie o formalitate, l-a scos din sărite și pe Mario Camora. Potrivit Prima Sport, portughezul a venit la interviul de după meci și a admis, răspicat, că CFR a tratat partida cu Poli Iași, în mod superficial.

„Un meci pe care trebuia să-l câştigăm neapărat. Am jucat cu un om în plus, dar n-am intrat bine deloc pe teren în repriza a doua. Înainte de 1-1, am avut o ocazie mare, trebuia să dăm gol cu poarta goală. Problema a fost că n-am intrat bine pe teren. Nici primele 5 minute din meci n-au fost bune! Nu trebuia să plecăm fără cele 3 puncte de aici. N-ai voie să faci așa ceva, când obiectivul tău e să ajungi pe primul loc și ai și un om în plus! Aveam 1-0, adversarul era în zece... Acest meci era important pentru noi, puteam ajunge pe primul loc, dar am pierdut două puncte. Suntem acolo sus, diferențele sunt mici între echipele de la vârful clasamentului. Trebuie să câștigăm următorul meci cu Petrolul care va fi foarte greu“, a spus Camora.