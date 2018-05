Dica s-a ENERVAT si l-a convocat la discutii pe Becali: "Am lamurit anumite lucruri" Mesaj pentru Budescu si Alibec

Cu doua etape inainte de final, Dica a cedat si i-a cerut patronului sa fie rezervat in declaratii.

FCSB merge la Craiova pentru un meci infernal, insa depinde si de rezultatul celor de la CFR cu Astra. Dica se teme de atacul fenomenal al oltenilor, dar crede ca FCSB se poate impune din nou.

"Craiova joaca un sistem diferit fata de celalte echipe din Romania. Au jucatori de viteza si tehnici in atac - Gustavo, Baluta si Mitrita. Au si ei un mijloc foarte bun, jucatori agresivi, cu experienta, ne va fi foarte greu. Important e sa dam totul si sa castigam cele 3 puncte.

Baietii au reactionat foarte bine la antrenament dupa infrangerea de la Iasi, s-au antrenat foarte bine, am incredere ca putem castiga meciul de la Craiova. Si sper in continuare ca vom lua campionatul.

Meciurile pe care l-am avut cu Craiova au fost foarte grele pana acum. Aceasta va fi la fel. Au stadion frumos, public frumos, peste 20.000 de oameni ii incurajeaza de fiecare data si va fi un meci spectaculos.

Craiova va juca la fel ca pana acum, nu cred ca vor schimba ceva. Imi doresc sa fac un meci cat mai bun si sa castigam", a spus Dica despre meciul de pe Oblemenco.

Criticat dur in ultima perioada de Gigi Becali, Dica spune ca e rezistent psihic si inca mai spera sa devina campion.

"Eu stau foarte bine cu psihicul, mi-am propus sa fiu puternic, stiam ca vor veni momente cand se va spune ca sunt slab, ca nu am personalitate, licenta PRO, etc. Sunt puternic, am incredere in mine, stiu ce pot sa fac aici ca antrenor.

Nu sunt antrenor fricos, eu stiu asta 100%. Nu comentez ce spune patronul.



Am avut o discutie cu domnul Becali, nu imi place sa spun in public ce am de spus. Prefer sa vorbesc fata in fata sau la telefon. Am lamurit anumite lucruri. Nu are importanta ce am vorbit. Eu ii spun mereu cum gandesc jocul urmator. Ca vine si va spune si voua nu e nicio problema. Veti vedea maine daca vedetele vor sta pe banca..", a spus Dica.

Antrenorul le-a transmis lui Budescu si Alibec sa fie barbati in aceasta perioada, in care sunt criticati aspru.

"Sunt momente in cariera cand vei fii criticat. Important e sa fii puternic si sa treci peste aceste lucruri", a spus Dica.

Spre deosebire de Hagi, Dica e multumit de selectia facuta de Contra. FCSB da cei mai multi jucatori la nationala.

"Nu comentez deciziile lui Contra, el raspunde pentru rezultate la nationala. Nu sunt in masura sa comentez cine merita sa fie si cine nu. Eu imi doresc sa am cat mai multi jucatori chemati. Tanase isi doreste si el sa fie la nationala, normal. Probabil daca va avea evolutii bune, cu siguranta va fi chemat. A mai fost. Sunt multumit de selectie, cred ca jucatorii chemati merita sa fie acolo."

"Chiar daca am fost criticat, aceasta echipa a facut performanta. Nu e usor sa iesi din grupele europene, sa bati pe Lazio acasa, se uita repede aceste lucruri." - Nicolae Dica.