Socat si in carje la conferinta de presa! "Piciorul meu e mort! N-am mai trecut prin asa ceva!" Urmeaza al treilea duel McGregor - Poirier: "Nu e de gluma"

Conor McGregor a iesit avariat serios dupa knockout-ul incasat de la Dustin Poirier.

Irlandezul a recunoscut la conferinta de presa ca tactica lui a esuat total si a fost surprins de 'low kick-urile' lui Poirier.

McGregor a fost nevoit sa apeleze la carje dupa lupta pentru a mai putea merge, insa spune ca va analiza totul si va reveni pentru o a treia lupta cu Dustin Poirier:

"Piciorul e complet 'mort', e compromis. Nu am reusit sa ajustez loviturile. Felicitari lui Dustin, ma bucur pentru el, dar si pentru mine, deoarece am avut sansa sa lupt in acest vremuri.

E greu de digerat, nici nu-mi dau seama daca sunt atat de suparat. Nu stiu ce sa zic. Voi avea o abordare diferita la al treilea duel cu Dustin. Nu e de gluma cu loviturile acestea. Lovitura aceea joasa la gamba... n-am mai trecut prin asa ceva", a spus Conor McGregor la conferinta de presa.

Conor McGregor left the locker room on a single crutch after #UFC257@espnmma pic.twitter.com/GAQSrIVhRf — ESPN (@espn) January 24, 2021