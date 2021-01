Rupt cu BATAIA, rasfatat cu MILIOANE! Suma URIASA pe care o incaseaza McGregor dupa knockout-ul luat in UFC! Invingatorul primeste de CINCI ori mai putin

Conor McGregor este luptatorul cu cele mai mari castiguri din istoria MMA-ului.

McGregor este unul dintre cei mai apreciati si urmariti luptatori din lume. Partidele irlandezului din ultimii ani au avut un succes financiar incredibil, iar banii pe care McGregor i-a incasat au fost intodeauna pe masura.

Numai la lupta cu Mayweather din 2017, pe reguli de box, Conor McGregor a incasat un cec de 30 de milioane de dolari, iar dupa lupta din UFC cu Khabib, Nevada State Athletic Comission anunta ca irlandezul a incasat 50 de milioane de dolari!

De nontat este faptul ca atat lupta de box cu Mayweather, cat si cea cu Khabib de MMA au fost pierdute!

Conor McGregor, un nou cec de 5 milioane de dolari!

McGregor a fost invins in aceasta dimineata, la UFC 257, de Dustin Poirier prin knockout in runda a doua. In ciuda faptului ca a pierdut, McGregor va incasa de cinci ori mai multi bani decat adversarul sau.

Potrivit unui raport al Independent, citat de sportingnews.com, suma pe care o va incasa McGregor este de 5 milioane de dolari, in timp ce Poirier va lua doar 1 milion de dolari. Cu toate acestea, suma de 1 milion de dolari este cea mai mare incasata de Dustin Poirier in cariera sa de luptator profesionist.