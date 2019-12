GAZ METAN MEDIAS - VIITORUL 1-0 | "Vreau sa merg si acolo, dar vreau sa raman si aici!" Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Viitorul si despre plecarea sa la FCSB: "E o alta presiune acolo!"

Viitorul a pierdut pe terenul celor de la Gaz Metan Medias, scor 1-0, dupa golul senzational marcat de Chamed din lovitura libera. Trupa lui Hagi a ajuns la 4 infrangeri in 5 etape si se afla pe locul 6, ultimul care asigura accederea in play-off. La finalul partidei, Darius Olaru a vorbit despre meci si despre plecarea sa la FCSB. Jucatorul a fost transferat de FCSB in vara, dar Becali l-a lasat sa joace la Medias pana in pauza competitionala.

"E o intrebare foarte grea pentru ca am muncit foarte mult in acest sezon. Imi doresc sa merg acolo, dar si sa raman aici. E o alta presiune acolo, alt obiectiv, castigarea campionatului. Oriunde as merge vreau sa dau tot ce e mai bun. Odata cu accederea in play-off toata lumea se gandeste sa se bata acolo sus. Am scris istorie pentru acest club, dar nu mai vreau sa vorbesc despre acest subiect. Din pacate am avut o perioada foarte lunga, am strans 100 de meciuri aici in Liga 1 la Gaz Metan, toti au avut incredere in mine. Cred ca eu puteam face mult mai mult din punct de vedere statistic", a declarat Darius Olaru la finalul partidei.