DARIUS OLARU LA FCSB | Prima declaratie data de Olaru dupa anuntul transferului: "Am in cap fotbal, fotbal si iar fotbal! Vreau sa devin un jucator emblematic al Stelei"

FCSB a rezolvat transferul mijlocasului Darius Olaru (21 de ani), de la Gaz Metan Medias.

FCSB a batut palma cu Gaz Metan Medias pentru transferul lui Darius Olaru (21 de ani). Internationalul de tineret, convocat de Mirel Radoi de principiu pentru turneul final al EURO 2019 U21, care se va disputa in Italia si San Marino, va ajunge la FCSB in schimbul sumei de 600.000 euro plus un procent dintr-un viitor transfer.

Darius Olaru: "Astept de multa vreme transferul acesta"

Darius Olaru a vorbit despre transfer.

"Am asteptat sa ajung la Steaua de ceva timp. De fapt, de cand s-a semnat intre cluburi prima data acordul acela (n.r precontractul care a expirat intre timp). Nu stiu ce s-a intamplat atunci. Domnul Marginean a avut ceva discutii cu domnul Becali si nu s-a materializat nimic. Agentul meu, Anamaria Prodan, mi-a transmis ca a picat transferul, dar mi-a spus sa am rabdare, ca sunt foarte bun si patronul FCSB ma va lua suta la suta foarte repede.

Sunt foarte fericit ca am ajuns la acest club si nu vreau sa vorbesc despre alte oferte. Este un vis implinit pentru mine si o treapta uriasa pe care am urcat-o.



Nu stiu cu cine voi lucra ca antrenor. Eu stiu doar ca trebuie sa muncesc. Domnul Iordanescu a crezut foarte mult in mine si mi-a spus mereu ca voi ajunge departe.



Sunt un barbat calit, care stie ca numai prin munca si disciplina se poate face performanta. Asta fac eu acum. Fotbal, fotbal si iar fotbal. Viata mea este echilibrata, fara excese. Vreau sa fac performanta la cel mai inalt nivel. Daca asta este drumul meu, domnul Gigi Becali nu are de ce sa ma critice. Cu siguranta dumnealui apreciaza jucatorii care au o viata extrasportiva exemplara.



Imi doresc sa castigam toate trofeele puse in joc in sezonul urmator si sa ajung unul dintre fotbalistii emblematici ai ecihpei. Sper sa ii fac fericiti pe suporteri", a spus Darius Olaru, potrivit Fanatik.