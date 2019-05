Surpriza totala! Pentru ce post l-a adus FCSB pe Darius Olaru

FCSB l-a adus pe Darius Olaru de la Gaz Metan in schimbul a 600 000 de euro. Mediasul pastreaza si 5% dintr-un transfer viitor.

Folosit in linia de 3 din spatele varfului la Medias, Olaru va fi reconvertit la FCSB. Directorul sportiv Mihai Stoica lasa de inteles ca stelistii l-au adus pentru a-l folosi in centru, alaturi de un mijlocas defensiv clasic, in cazul in care sistemul de joc va ramane 4-2-3-1.

"Nu l-am luat pe Olaru sa-l dubleze pe Man. Nici sa-l dubleze pe Coman! Eu il vad un inter in 4-3-3, in zona centrala. Toata academia noastra joaca 4-3-3. A fost problema lui Stoian, dar nu inseamna ca se va perpetua problema asta cu postul. La U21, Olaru a jucat langa Nedelcu mijlocas central. L-am vazut acolo cu Danemarca, mi-a placut foarte mult. Cand l-am vazut pe Olaru jucand, l-am vazut pe Teixeira. Fizic asemanator, foarte puternic. Cauta tot timpul jocul, nu se ascunde. Va fi exact ce avem noi nevoie, e un jucator care nu cred ca se va speria de Steaua!", a spus MM la Digisport.

Nu e primul caz de 'transformare' prin care trec fotbalistii transferati de FCSB. Mihai Roman, obisnuit sa joace in banda dreapta, a ajuns chiar fundas stanga, Stoian, si el fotbalist ofensiv, a fost incercat la mijloc, apoi abandonat, in timp ce Man, al doilea atacant la UTA, a fost mutat in banda dreapta la FCSB.