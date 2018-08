D, DINAMO, DINU | Cornel Dinu implineste 70 de ani. Mesajul clubului din Stefan cel Mare

Cornel Dinu a ajuns la 70 de ani.

Cornel Dinu, fostul capitan, antrenor si conducator al clubului fotbal Dinamo Bucuresti, implineste joi 70 de ani, iar gruparea "alb-rosie" a tinut sa marcheze acest moment printr-un mesaj postat pe contul Facebook, insotit de o fotografie a fostului fundas, care a imbracat de 75 de ori tricoul nationalei Romaniei.

"D, Dinamo, Dinu", este titlul mesajului dinamovistilor. "Real Madrid il are e Butragueno, Bayern pe Beckenbauer. Milan il are pe Maldini, Roma pe Totti. Dinamo il are pe DINU", precizeaza gruparea din Soseaua Stefan cel Mare.

"454 meciuri si 53 goluri in prima liga a Romaniei, toate pentru Dinamo. Dincolo de cifre, inimile tuturor dinamovistilor bat astazi doar pentru DINU. Nascut pentru Dinamo, in acelasi an cu Dinamo, DINU implineste 70 de ani. Locul sau in istoria clubului din Stefan cel Mare este incontestabil, jucator, antrenor sau conducator. 70 de ani sau, altfel spus, o viata pentru Dinamo. Sa ne traiesti, CORNEL DINU!", subliniaza mesajul postat pe contul lui Dinamo.

Si Clubul Sportiv Dinamo a tinut sa marcheze acest moment, transmitandu-i "La multi ani" lui Cornel Dinu, printr-un mesaj in care prezinta cateva puncte de reper din cariera fostei glorii a alb-rosilor, care a indeplinit functia de presedinte al CS Dinamo intre 1996 si 2001.