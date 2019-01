Gardos pleaca de la Craiova! "Eu mi-am dat acordul" Cu ce echipa a semnat si ce salariu va avea!

Fostul fundas de la FCSB a decis sa plece de la Craiova.

Florin Gardos nu era multumit cu statutul sau de la Universitatea Craiova si incerca de mai mult timp sa paraseasca echipa din Banie. Gardos a acceptat oferta celor de la Poli Iasi si sunt sanse foarte mari ca fundasul de 30 de ani sa plece in cantonamentul din Antalya. Cu toate acestea, intelegerea nu este definitivata, Gardos afirmand ca cele doua cluburi trebuie sa puna la punct mai multe aspecte.

"Eu m-am decis, vreau sa vin la Iasi, dar din ce am inteles sunt alte discutii intre cluburi. Nu pot sa intru in detalii. Eu mi-am dat acordul sa vin la Poli, dar ei nu s-au inteles intre ei. A fost ca un telefon fara fir...Eu credeam un lucru, ei mi-au spus alt lucru astazi. Eu nu pot intra in detalii. Astept sa se inteleaga intre ei. Eu am acceptat salariul celor de la Iasi, m-am pus de acord cu tot ce tine de mine. Ramane sa se inteleaga cluburile intre ele. Daca se vor intelege, voi face deplasarea cu Iasiul in Antalya", a spus Florin Gardos pentru ProSport.

Problema de intelegere la care Gardos face referire este legata de durata contractului. Fundasul vrea sa plece sub forma de imprumut pana in vara, in timp ce cluburile s-au inteles pentru un transfer definitiv. Florin Gardos va avea un salariu de 5.000 de euro la formatia ieseana.

Gardos a declarat in urma cu cateva zile ca nu este multumit de felul in care este tratat la Craiova si ar dori sa plece la o echipa pentru care sa evolueze constant: "Nu sunt fericit la Craiova fiindca nu joc si normal ca as vrea sa plec undeva unde sa am continuitate", spunea fundasul.

In schimbul lui Florin Gardos, oltenii l-au cerut pe atacantul dorit de FCSB, Andrei Cristea. Cum fundasul este ca si transferat la Iasi, mutarea lui Cristea este doar o chestiune de timp.