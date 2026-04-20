Galeria Farului, atmosferă incendiară la meciul cu FCSB. Ce au cântat fanii

Farul Constanța a primit vizita celor de la FCSB la Ovidiu, în etapa #5 din play-out-ul Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Ovidiu indicau 5 grade Celsius.

Galeria Farului Constanța a întreținut atmosfera încă din primul minut al meciului. Peluza a cântat la unison: ”Forța Farul, ale!” în primul sfert din de oră al confruntării.

Echipele de start în Farul - FCSB

Farul Constanţa: R. Munteanu - Maftei, Dican, Marins, Ganea – Vînă, D. Sîrbu, Ramalho – Işfan, Alibec, Radaslavescu; Rezerve: Buzbuchi, Furtado, Duţu, Banu, G. Iancu, Goncear, Mărincean, Tănasă, J. Markovic, Vojtus, Cojocaru, N. Constantinescu; Antrenor: Flavius Stoican

FCSB: Târnovanu – Creţu, Dawa, M. Popescu, J. Paulo – Fl. Tănase, Chiricheş, Olaru – Miculescu, Al. Stoian, Cisotti; Rezerve: M. Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam; Antrenor: Mirel Rădoi

Farul - FCSB, înainte de meciul direct

Mirel Rădoi (45 de ani) s-a întors, la FCSB, la 11 ani după primul său mandat de antrenor aici, pentru a da o mână de ajutor, după căderea echipei în play-out.

Când a fost prezentat în fața presei, pe 11 martie, probabil că nici Mirel nu credea că a doua sa aventură roș-albastră va fi atât de scurtă. Pentru că, după doar patru partide în play-out – 2 victorii, 1 egal, 1 înfrângere – el a și ajuns la un acord de principiu cu Gaziantep, locul 11 în Turcia, grupare la care sunt legitimați Sorescu, Maxim și Drăguș.

Diseară, Rădoi poate bifa ultima sa prezență pe banca roș-albaștrilor, lăsând echipa pe locul 1 în clasamentul din play-out.

În cazul în care FCSB va învinge Farul, la Ovidiu, bucureștenii vor detrona UTA în fruntea ierarhiei. Totuși, e de așteptat ca dobrogenii să joace pe viață și pe moarte, în condițiile în care, după ultimele rezultate, echipa a căzut pe 7, loc de baraj!

