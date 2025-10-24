Petrolul și Csikszereda au deschis etapa a 14-a din Superliga, vineri, într-un meci început la ora 17:30.

La pauza partidei care se joacă la Miercurea Ciuc scorul este 1-1, după ce ploieștenii au deschis scorul în minutul 13 din lovitura de la 11 metri transformată de Chică Roșă și Eppel a egalat în minutul 41.



Gafă incredibilă a portarului de la Petrolul



Golul egalizator marcat de ciucani a venit în urma unei gafe incredibile a lui Raul Bălbărău, care a scăpat în fața porții centrarea lui Anderson Ceara din partea stângă.

Portarul Petrolului a fost mult prea sigur că poate reține balonul și l-a scăpat chiar în fața atacantului Eppel, care a profitat și a înscris cu poarta goală.

