Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga
Partida Csikszereda - Petrolul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

petrolulCsikszeredaSuperligagafaRaul Bălbărău
Petrolul și Csikszereda au deschis etapa a 14-a din Superliga, vineri, într-un meci început la ora 17:30.

La pauza partidei care se joacă la Miercurea Ciuc scorul este 1-1, după ce ploieștenii au deschis scorul în minutul 13 din lovitura de la 11 metri transformată de Chică Roșă și Eppel a egalat în minutul 41.

Gafă incredibilă a portarului de la Petrolul

Golul egalizator marcat de ciucani a venit în urma unei gafe incredibile a lui Raul Bălbărău, care a scăpat în fața porții centrarea lui Anderson Ceara din partea stângă.

Portarul Petrolului a fost mult prea sigur că poate reține balonul și l-a scăpat chiar în fața atacantului Eppel, care a profitat și a înscris cu poarta goală.

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Veres - A. Ceara, Bodo, Jebari - Eppel

Rezerve: Toth, Simon, Bloj, Kajan, Szilagyi, Gal Andrezly, Dusinszki, Palmeș, Szabo, Csuros, Bakos, Szalay

  • Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Mateiu, Dongmo, Sălceanu - D. Radu, Chică-Roșă, Doukansy

Rezerve: Krell, Onguene, M. Dulca, Guilherme, Hanca, Tolea, D. Paraschiv, V. Gheorghe, Hermann, Doumtsios, A. Dumitrache, Grozav

