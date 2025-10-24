Rapid a făcut anunțul despre Borza! Ce se întâmplă după ce fundașul a fost accidentat de un fizioterapeut la echipa națională

Rapid a făcut anunțul despre Borza! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă după ce fundașul a fost accidentat de un fizioterapeut la echipa națională Superliga
Rapid a venit cu noutăți în cazul lui Andrei Borza. 

Fundașul lateral s-a ales cu o fractură la degetul piciorului drept, după ce un fizioterapeut l-a călcat la antrenamentele echipei naționale de dinaintea meciului amical contra Canadei, scor 0-3.

Anunțul făcut de Rapid despre Andrei Borza

Borza a suferit o intervenție chirurgicală care a decurs foarte bine, iar giuleștenii au anunțat că fotbalistul a început procesul de recuperare.

Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.

Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.

Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.

Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren”, se arată în comunicatul clubului.

Ioan Becali: "Cum să se lipească, bă, tată?"

Impresarul susține că fundașul stânga a fost victima unui diagnostic greșit pus de medical Rapidului, care i-a întârziat cu săptămâni bune recuperarea, ajungând în cele din urmă să fie operat de doctorul rivalei FCSB.

"Borza, pentru un deget, un deget, un doctor de la Rapid i-a zis că se lipește, a pierdut trei săptămâni. Cum să se lipească, bă, tată? Că a stat băiatul două săptămâni, nu s-a lipit", a tunat Giovanni Becali, potrivit Fanatik. Acesta a oferit și un detaliu despre medicul giuleștenilor: "Este un mexican, am auzit".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională
Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri"
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!”
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna



Pasiunea nebună a atacantului de la Craiova! Al-Hamlawi șochează. Sportul periculos pe care îl practică: "Mă urcam la 10 metri"
Gafă uluitoare! Ce a putut să facă portarul în meciul din Superliga
Florin Prunea l-a comparat pe Baiaram cu alt jucător din Superliga și este convins: ”Se autodistruge!”
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
MM Stoica știe ce a declanșat declinul Rapidului în sezonul recent încheiat: "De acolo a pornit tot"
Pariul lui Tibor Selymes din Superliga României. "Va deveni foarte bun!"
stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

