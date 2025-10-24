Rapid a făcut anunțul despre Borza! Ce se întâmplă după ce fundașul a fost accidentat de un fizioterapeut la echipa națională

Fundașul lateral s-a ales cu o fractură la degetul piciorului drept, după ce un fizioterapeut l-a călcat la antrenamentele echipei naționale de dinaintea meciului amical contra Canadei, scor 0-3.

Anunțul făcut de Rapid despre Andrei Borza

Borza a suferit o intervenție chirurgicală care a decurs foarte bine, iar giuleștenii au anunțat că fotbalistul a început procesul de recuperare.

”Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.

Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.

Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.

Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren”, se arată în comunicatul clubului.